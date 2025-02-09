Almanya'nın birçok kentinde aşırı sağa karşı gösteriler düzenlendi

AA

Aşırı sağın yükseldiği Avrupa'da öne çıkan ülkelerden birisi de Almanya...

Aşırı sağa karşı bir araya gelen on binlerce kişi birçok kentte gösteriler düzenledi.

Gösterilere ilişkin bilgiler Alman basınında yer aldı.

"DEMOKRAS,NİN SANA İHTİYACI VAR" SLOGANLARI ATILDI

Alman basınında yer alan haberlere göre, Münih kentinde "Demokrasinin sana ihtiyacı var" sloganıyla, aşırı sağın yükselişine karşı gösteri düzenlendi.

Gösteriye çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve inisiyatif destek verdi.

GÖSTERİDEKİ DÖVİZLER DİKKAT ÇEKTİ

Gösteride, "Irkçılık ve nefret alternatif değil", "Almanya için Alternatif (AFD) Partisini yasaklayın", "Münih renklidir" yazılı dövizler taşındı.

Münih polisi, gösteriye 200 binden fazla kişinin katıldığını ifade ederken, eylemi organize edenler 320 bin kişinin katıldığını belirtti.

AŞIRI SAĞCI AFD DE PROTESTO EDİLDİ

Aşırı sağcı AfD'nin de protesto edildiği gösteriler, diğer şehirlerde de düzenlendi.

Hannover'da 24 bin, Nürnberg'de 20 bin, Bremen'de 35 bin, Giessen'de 13 bin, Darmstadt'ta 8 bin, Hamburg'da 3 bin ve Mainz'da 4 bin kişi gösterilere katıldı.

Eylemlerde, nefret, ötekileştirme ve aşırı sağcı grupların demokrasi için bir tehdit haline geldiği uyarısında bulunuldu.