Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, kabinesini açıkladı

Haber Merkezi

Almanya'da Olaf Scholz'un Başbakan olduğu hükümetin çökmesiyle, erken seçimin kapıları aralandı.

23 Şubat'ta gerçekleştirilen erken seçimlerin galibi ise, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz oldu.

Merz, seçimlerdeki başarısının ardından şansölye olmaya hazırlanırken, kendisini zafere taşıyan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile kurdukları koalisyon hükümetinin kabine üyelerini duyurdu.

YENİ KABİNE AÇIKLANDI

Yedi CDU, üç CSU ve yedi SPD üyesinden oluşan yeni kabine, Berlin’deki Konrad Adenauer Evi’nde ve CSU genel merkezinde tanıtıldı.

ALEXANDER DOBRİNDT: GÖÇMEN KARŞITI İÇİŞLERİ BAKANI

Kabinede en çok dikkat çeken isim, CSU'nun siyasi ağır topu lakaplı göçmen karşıtlığıyla bilinen Alexander Dobdrindt oldu.

Dobrindt, eski Genel Sekreter, eski Ulaştırma Bakanı ve şu anda partinin Bundestag’daki bölge grubunun lideri.

Markus Söder ile birlikte koalisyon müzakerelerinde CSU için belirleyici bir rol oynayan ve şimdi İçişleri bakanı olmaya hazırlanan Dobdrindt'in geçmişte yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi.

"ÇALIŞMAYAN UKRAYNALILAR GERİ GÖNDERİLSİN"

Dobdrindt, geçtiğimiz yıl Federal Meclis'te savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan ancak çalışma gücüne katılmayan Ukraynalılar'ın ülkelerine geri gönderilmesini talep etmişti.

Talebini savunan Dobdrindt, kendisine gelen eleştiriler için"Savaşın başlangıcından bu yana geçen iki yılı aşkın sürenin ardından şu prensip geçerli olmalıdır: Almanya'da bir işe girmek ya da Ukrayna'nın batısındaki güvenli bölgelere dönüş" ifadelerini kullanmıştı.

"UKRAYNALI KADINLAR HEM DEVLETTEN DESTEK ALIYOR HEM FUHUŞ YAPIYOR"

Alman basınında ülkedeki Ukraynalıların geleceği büyük bir tartışma konusu.

Ülkedeki fuhuş batanlığının sebebi olarak Ukraynalılar görülüyor. Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelen Ukraynalı kadınların hem devletten destek alması hem de Berlin gibi büyük şehirlerde fuhuş yapması tepkilere neden oluyor.

Bu kapsamda muhafazakarların çoğunlukta olduğu yeni kabinede bu duruma karşı alınacak önlemler şimdiden merak konusu oldu.

"KARARNAMEYİ HEMEN İMZALAYACAĞIM"

Kısa süre sonra bakanlık koltuğuna oturması beklenen Dobdrindt'in, göçmenleri ülkeden gönderecek uygulamlara imza atması da muhtemel.

Dobdrindt, göreve başlar başlamaz Almanya'ya kaçak yollarla giren ve iltica başvurusu kabul edilmeyen göçmenleri geri yollamak için ilgili kararnameye imzalayacağını açıklamıştı.

Dobdrindt, bu açıklamalarıyla şu an koalisyon yaptığı SPD tarafından da çokça eleştirilmişti.

FEDERAL ŞANSÖLYELİK OFİSİ BAŞKANI- THORSTEN FREİ

Frei, CDU’nun ilk Parlamento Sekreteri. Baden-Württemberg’deki Schwarzwald-Baar ve Oberes Kinzigtal bölgesinden gelen 51 yaşındaki politikacı, Merz’in yakın bir müttefiki olarak biliniyor ve geçmişte onun politikalarını hararetle savundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI- DR. JOHANNN WADEPHUL

62 yaşındaki deneyimli politikacı, uzun süredir Dışişleri Bakanlığı için olası bir aday olarak görülüyordu. Schleswig-Holstein kökenli Wadephul, 60 yıl aradan sonra bu göreve gelen ilk CDU’lu politikacı olacak.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI- KATHERİNA REİCHE

51 yaşındaki Reiche, şu anda E.ON iştiraki Westenenergie’nin başında yer alıyor ve iş dünyasından geliyor. Bu göreve gelen ilk Doğu Almanyalı olacak. Reiche için bu, siyasete bir geri dönüş: 1998-2015 yılları arasında Brandenburg Bundestag üyesiydi.

ULAŞTIRMA BAKANI- PATRİCK SCHNİEDER

Schnieder, 2009’dan beri Bundestag üyesi ve Thorsten Frei’nin ardından CDU/CSU parlamento grubunun üç parlamento direktöründen biri. Rhineland-Palatinate’ten gelen 56 yaşındaki politikacı, ulaşım uzmanı olarak tanınıyor.

EĞİTİM, AİLE, YAŞLILARİ KADINLAR VE GENÇLİK BAKANI- KARİN PRİEN

Prien, 2017’den beri Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı olarak görev yapıyor ve bu deneyimini yeni görevine taşıyacak. CDU’nun başkan yardımcısı olan 59 yaşındaki Prien, koalisyon müzakerelerine doğrudan katıldı. Federal CDU’da Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Komitesi’ni yönetiyor ve CDU Yahudi Forumu’nun sözcüsü.

DİJİTALLEŞME VE DEVLET MODERNİZASYONU BAKANI- DR. KARSTEN WİLDBERGER

Bu atama sürpriz olarak değerlendiriliyor. Wildberger, Ceconomy AG ve MediaMarktSaturn Grubu’nun CEO’su. Hessen doğumlu olan Wildberger, yeni oluşturulan Dijitalleşme Bakanlığı’nı yönetecek. Bu görev için Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılacak.

SAĞLIK BAKANI- NİNA WARKEN

Patrick Schnieder gibi Baden-Württemberg’ten Bundestag üyesi olan Warken, parlamento direktörü. 45 yaşındaki politikacı, iç politikada tanınıyor ancak sağlık politikasında henüz öne çıkmadı. Onun adaylığı da sürpriz olarak görülüyor.

CSU ÜÇ BAKANLIK ALIYOR

CDU’nun Bavyera’daki kardeş partisi CSU, üç bakanlık koltuğunu dolduracak.

CSU lideri Markus Söder, Münih’te şu isimleri duyurdu:

ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ VE UZAY BAKANI- DOROTHE BAR

Yeni oluşturulan bu bakanlık, Bamberg’li 47 yaşındaki Bär tarafından yönetilecek. Union parlamento grubunun başkan yardımcısı olan Bar, daha önce Federal Hükümet’in Dijitalleşme Komiseri olarak görev yapmıştı.

TARIM VE İÇ İŞLER BAKANI- ALOİS RAİNER

Rainer, gelecek kabinedeki Bavyera sürprizi. Eğitimli bir kasap olan 60 yaşındaki politikacı, 2013’ten beri Bundestag üyesi ve burada Maliye Komitesi’nin başkanlığını yapıyor.