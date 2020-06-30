Almazbek Atambayev'e zatürre teşhisi konuldu

En Son Haber

Kırgızistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı, çift taraflı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, hastalığa yakalandı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi, kendisini kötü hissettiği için sağlık merkezine başvuran Atambayev'e koronavirüs şüphesiyle test yapıldığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

ÇİFT TARAFLI ZATÜRRE TEŞHİSİ KONULDU

Doktorların, Atambayev'e "çift taraflı zatürre" teşhisi koyduğu ve hastaneye kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi.

Atambayev'in son günlerde avukatları ve yakınlarıyla görüştüğü hatırlatıldı.

11 YIL 2 AY HAPİS

Kırgızistan'da suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Geçen yıl polis operasyonuyla gözaltına alınan Atambayev, 2011-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.