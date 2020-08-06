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- Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız
Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız
İletişim Başkanı, Lübnan halkının acılarını paylaştıklarını vurguladı.
- AA
- 06.08.2020 - 08:39
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrasında açıklamalarda bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkının yaralarının sarılmasına yardımcı olduklarını söyledi.
"YARDIMLARIMIZI KOCA YUSUF'LA ULAŞTIRIYORUZ"
Altun'un mesajı şu şekilde:
"Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz."