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    Amerika Diyanet Merkezi’nde silahlı saldırı yaşandı

    Kılınan cenaze namazının ardından Amerika Diyanet Merkezi’nin bahçesinde, silahlı bir saldırı yaşandı. Yaşanan olayda, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 21.10.2021 - 09:23
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    Amerika Diyanet Merkezi’nde silahlı saldırı yaşandı

    ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nin (DCA) bahçesinde, yerel saat ile öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından ateş açıldı.

    Merkezin bahçesinde yaşanan olayda, saldırganın silahından çıkan kurşunlar 1 kişiyi yaraladı.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

    Yaralının hayati tehlikesi olmadığını belirten yetkililer, saldırganın hala arandığını kaydetti.

    BİREYSEL BİR MESELE OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Olaya ilişkin polisin soruşturması sürerken, kaynaklar olayın DCA ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, bireysel bir mesele olduğunu ifade etti.

    Amerika Diyanet Merkezi’nde silahlı saldırı yaşandı VİDEO

    DCA AÇIKLAMASI

    DCA olaya yönelik açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

    “Bugün bir cenaze töreninden kısa bir süre sonra merkezimizde meydana gelen silahlı saldırı olayı bizi derinden sarstı. Olayda yaralanan bir kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Merkez şu anda kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını yürütmesine izin vermek için kilit altında. Merkez yeniden açılmaya hazır olur olmaz bir duyuru daha yapacağız.

    Amerika Diyanet Merkezi’nde silahlı saldırı yaşandı #1

    “SORUŞTURMA MAKAMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”

    Personelimizin, üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir ve soruşturma makamlarıyla tam iş birliği yapıyoruz.”

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