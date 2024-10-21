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Haber Merkezi

Amerika, 5 Kasım'da yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor...

Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki yarış ise bir hayli heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oluyor.

Ağustos ayından bu yana yapılan anketlerde Kamala Harris, ipi göğüsleyerek üstünlük elde etti.

Ancak durum, son anketlerde değişmiş gibi görünüyor.

TRUMP ÖNE GEÇMEYE BAŞLADI

Cuma günü yayınlanan Emerson College'ın anketine göre Harris, Trump'ı sadece bir puanla geçti. Harris yüzde 49, Trump yüzde 48. Harris, Emerson College'ın Eylül ve Ekim başındaki anketlerinde iki puan ve Ağustos ayındaki anketinde ise dört puan öndeydi.

Trump, çarşamba günü yayınlanan Fox News anketinde Harris'e karşı yeniden bir üstünlük elde etti ve olası seçmenler arasında yüzde 50'ye yüzde 48'lik bir üstünlük sağladı.

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ANKETLER BÖLGESEL OLARAK DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Harris, çarşamba günü yayınlanan iki ankette önde:

Marist College'ın anketinde beş puanlık bir üstünlüğe sahip (Harris yüzde 52- Trump yüzde 47). Economist/YouGov'un anketinde ise dört puanlık (yüzde 49-yüzde 45) bir üstünlüğe sahip.

Diğer yandan bazı anketler daha dar farklar gösteriyor:

Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan kayıtlı seçmenler arasında yapılan Harvard CAPS/Harris anketinde Trump, Harris'in yüzde 51'e yüzde 49 gerisindeydi. İkili Eylül ayında anketlerde eşitliğe sahipti.

SALINCAK EYALETLERDE SON DURUM

FiveThirtyEight'in anketine göre, çoğu anket Harris'in Michigan, Wisconsin ve Nevada'da önde olduğunu, Trump'ın ise Pensilvanya, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia'da avantajlı olduğunu gösteriyor.

Bu, eyalet düzeyindeki anketler tam olarak doğru çıkarsa Trump'ın az bir farkla kazanacağı anlamına geliyor; ancak yedi salıncak eyaletin hepsinde durum şu an için çok belirsiz.