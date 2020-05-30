Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Amerika'da eylemler ülke geneline yayılıyor

    Amerika'da eylemler ülke geneline yayılıyor

    New York Times, ülkede eylemlerin hangi şehirlere sıçradığına dair hazırlanan haritayı yayınladı.
    • AA
    • 30.05.2020 - 09:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika'da eylemler ülke geneline yayılıyor

    Amerikan polisinin siyahi George Floyd'u acımasız bir şekilde öldürmesinin ardından eylemlerin fitili ateşlendi.

    Sokaklara inen Amerikalılar, her yeri yakıp yıkmaya başladı.

    Mağaza ve marketleri yağmalayan eylemciler, polisle çatışmaktan da geri kalmıyor.

    GÜN GÜN YAYILIYOR

    Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde fitili ateşlenen eylemler, ülke geneline yayılıyor.

    New York Times, eylemlerin başladığı kentlere dair haritayı okuyucularıyla paylaştı.

    HER YER GAZ

    Amerikan polisi eylemcilere karşı sık sık biber gazı kullanıyor. Eylemciler, biber gazının etkisini kırmak için yüzlerine su ve süt döküyor.

    Amerika'da eylemlerin dozu artıyor VİDEO

    Görüş Bildir