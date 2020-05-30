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- Amerika'da eylemler ülke geneline yayılıyor
Amerika'da eylemler ülke geneline yayılıyor
New York Times, ülkede eylemlerin hangi şehirlere sıçradığına dair hazırlanan haritayı yayınladı.
- AA
- 30.05.2020 - 09:25
Amerikan polisinin siyahi George Floyd'u acımasız bir şekilde öldürmesinin ardından eylemlerin fitili ateşlendi.
Sokaklara inen Amerikalılar, her yeri yakıp yıkmaya başladı.
Mağaza ve marketleri yağmalayan eylemciler, polisle çatışmaktan da geri kalmıyor.
GÜN GÜN YAYILIYOR
Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde fitili ateşlenen eylemler, ülke geneline yayılıyor.
New York Times, eylemlerin başladığı kentlere dair haritayı okuyucularıyla paylaştı.
HER YER GAZ
Amerikan polisi eylemcilere karşı sık sık biber gazı kullanıyor. Eylemciler, biber gazının etkisini kırmak için yüzlerine su ve süt döküyor.
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