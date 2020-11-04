Amerikalı Müslümanların yüzde 69'u Joe Biden'a oy verdi

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD'de yaşayan Müslümanların 3 Kasım seçimlerindeki tercihiyle ilgili açıklama yaptı.

ABD'de halk, 59. başkanlık seçimleri için oy kullandı.

Ülkede yaşayan Müslümanların tercihinin ne yönde olduğunu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) açıkladı.

AMERİKALI MÜSLÜMANLARIN TERCİHİ BIDEN OLDU

Sandık çıkış anketinin paylaşıldığı açıklamaya göre, seçimlere yüzde 84 oranında katılım gösteren Amerikalı Müslümanların yüzde 69'unun tercihi Demokrat aday Joe Biden'dan yana oldu.

YÜZDE 17, TRUMP DEDİ

Yüzde 17 ise Cumhuriyetçi Donald Trump'a oy verdiğini söyledi. Bu oran, 2016 başkanlık seçimlerine kıyasla yüzde 4 artış gösterdi.

Konsey, 2020 seçimleriyle ilgili "Müslüman topluluğun, başkanlık seçimleri de dahil bu ülkedeki yarışların sonuçlarını etkileme konusundaki kayda değer yeteneği adaylar ve medya tarafından kabul edildi." açıklamasını yaptı.