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    Amerikalı sürücüler, daha ucuz diye Meksika sınırından benzin alıyor

    Amerikalı sürücüler, daha ucuz diye Meksika sınırından benzin alıyor

    Meksika sınırındaki noktadan yakıt alan sürücüler, ülkelerindeki yüksek fiyat konusunda Biden'ı suçladı. Meksika lideri, ABD'ye yakıt sağlayabileceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:20
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    ABD'de yaşayan araç sahiplerinden bazıları, ülkede artan yakıt fiyatlarının ardından çareyi Meksika sınırına yönelmekte buldu.

    Meksika'nın Ciudad Juarez şehrindeki benzin satışları, mayıs ayında bir yıl öncesine göre yüzde 52,6 artış gösterdi.

    Benzinin çoğu, Meksika'ya en büyük rafine petrol ürünleri satıcısı olan ABD'den ithal ediliyor.

    Meksika'da daha ucuz

    Haziran ayında ABD'de benzin fiyatları galon başına 5 doları aştı. Fiyatlar, o zamandan beri düşüşte olsa da sınırı geçen sürücüler, Meksika benzininin çok daha ucuz olduğu bir zamanı hatırlamadıklarını dile getirdi.

    Juarez'de galon başına 3,11 dolar olan benzinin, Teksas'ın El Paso kentinde 4,03 dolar ve Kaliforniya'nın Fresno şehrinde 5,78 dolar olduğuna dikkat çekildi.

    Amerikalılar yakıt almak için sınıra gidiyor

    Bloomberg'ün haberinde, "Bazı istasyonlar, müşterileri dolandırmakla ünlü olmasına rağmen insanlar geliyor." denildi.

    Deposunu dolduran Teksaslı bir kadın, ailesinin kendisine Juarez'den benzin alması gerektiğini söylediğini dile getirerek, fiyat farkını Biden'ın başarısızlıklarına bağladıklarını anlattı.

    Benzin istasyonu işletmecisi: Krizler fırsat zamanıdır

    Juarez'deki 79 benzin istasyonunu yöneten Faustino Alonso Maldonado, "Hükümetler değişiyor, savaşlar değişiyor, hastalıklar değişiyor ama bunların hepsi benim kontrolüm dışında. Krizler fırsat zamanıdır." dedi.

    Amerikalı sürücüler, daha ucuz diye Meksika sınırından benzin alıyor #1

    Obrador'dan Biden'a: Amerikalı sürücüleri memnuniyetle karşılarım

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Amerikalı sürücülerin depolarını Meksika'dan doldurmalarını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

    ABD'ye yakıt sağlama önerisi

    Obrador'un, Biden'a fiyatlar konusunda yardım etmek için sınır benzin istasyonlarına arzı ikiye katlamayı teklif ettiği, ayrıca Meksika boru hatlarının Kaliforniya, Arizona ve New Mexico'ya yakıt sağlayabileceğini söylediği belirtildi.

    Amerikalı sürücüler, daha ucuz diye Meksika sınırından benzin alıyor #2

    Amerikalı sürücüler, daha ucuz diye Meksika sınırından benzin alıyor #3


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