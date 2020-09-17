Anastasiadis: Türkiye'ye daha sert yaptırımlar uygulanmalı

Rum lider, Brüksel'e yaptığı çağrıda, Ankara'ya karşı ortak tutum benimsenmesini talep etti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Lefkoşa'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de ortaklık yaptığı Fransa ve Yunanistan'ın gerilimi tırmandırıcı tutumunu görmezden geldi, Türkiye'yi suçladı.

Rum lider, "Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik yasa dışı faaliyetler sürdüğü sürece, Avrupa Birliği'nin de derhal tepki göstermesi gerekiyor." dedi.

"TÜRKİYE'YE DAHA SERT YAPTIRIM UYGULAYIN" ÇAĞRISI

"Türkiye'ye yönelik tutumda çifte standart uygulanmamalı." diyen Anastasiadis, Ankara'nın bölgede "saldırgan tutum" benimsediğini savunarak, Brüksel'in Belarus'taki seçimler sonrasında bu ülkeye yaptırımlar uygulanması konusunda ortak görüşe sahip olduğunu söyledi.

Nikos Anastasiadis, ancak Türkiye'ye yaptırımlar söz konusu olduğunda AB'de görüş ayrılıkları olduğunu kaydetti. Anastasiadis, AB'nin Ankara'ya daha sert yaptırımlar uygulamayı göz önünde bulundurmasını istedi.

AB LİDERLER ZİRVESİ'NDE GÜNDEM TÜRKİYE

24-25 Eylül'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri değerlendirilecek.

Anastasiadis, "AB Konseyi'nin gelecek haftaki zirvesinden dolayı, Türkiye'ye verilecek mesajlarda ortak bir tutum izlemenin ve eğer yasa dışı faaliyetler sürerse kararlarımızı kesinlikle uygulayacağımızın altını çizdik." dedi.

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