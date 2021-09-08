Andrej Babis: Afganlara Avrupa'da yer yok

Afganların kendi ülkelerinde kalması gerektiğini belirten Çekya Başbakanı Babis, Türkiye'ye ilişkin ifadeler kullandı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Afgan sığınmacılara kapıyı kapattı.

Babis, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile Lednice Şatosu’nda bir araya geldi.

Gündemde Afganistan'da yaşanan durum ve Avrupa'ya olası sığınmacı akını vardı. Babis, "Avrupa'da onlara yer yok." dedi.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK BİR SEÇENEK AMA..."

Avrupa'nın 2015 yılında karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizine benzer bir durumu yaşamak istemediklerini belirten Babis, 2016'da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan göçmen anlaşmasına işaret etti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek bir seçenek. Ancak bunun iyi bir alternatif olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

"AFGANİSTAN'DA KALMALILAR"

Babis, "İnsanların Afganistan'da kalmasını sağlamak daha iyi bir çözüm." diye ekledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Afganistan'a komşu ülkelerdeki Afganlara yardım etmek için 18 milyon euro ayırdığını söyledi.

"2015 YILI BİR DAHA YAŞANMAMALI"

Kurz, "(Göçmenlerin) acılarını hafifletmeye çalışacağız ama 2015 yılının bir daha yaşanmaması konusunda hemfikiriz. Yasa dışı göçe karşıyız ve kaçakçılarla mücadele edeceğiz. Bölgede çözüm aramalıyız, Avrupa'ya yeni bir göçü tetiklememeliyiz." dedi.