Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi bitmeden önce 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edecek.

Almanya'nın 'ebedi şansölyesi' olarak anılan Angela Merkel'in, 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevi sona eriyor.

Ülkesinde hükümet kurma çalışmaları devam ederken veda ziyaretlerine başlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Türkiye’nin kendileri için önemine işaret eden Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı." dedi.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÖNEMLİ"

Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLAYAN ULUSLARARASI KONULAR VAR"

Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI KABUL EDİLMELİ"

Seibert, Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına işaret ettiğini belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor." dedi. Seibert, bunun, AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu belirtti.

Öte yandan Merkel daha önce Fransa, Rusya, İtalya ve Vatikan'ı da ziyaret etmişti.