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    Angela Merkel: Avrupa tek ses olursa Çin'in yükselişiyle başa çıkabilir

    Alman başbakan, Pekin yönetimine karşı kıtanın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
    • REUTERS
    • 14.10.2021 - 15:09
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    Angela Merkel: Avrupa tek ses olursa Çin'in yükselişiyle başa çıkabilir

    Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin konusuna ilişkin görüşlerini paylaştı.

    Merkel, Carlos V ödülünü almak için İspanya'ya gitti.

    ÇİN'LE NASIL MÜCADELE EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

    Ödül, "Avrupa'nın kültürel ve tarihi değerlerinin geliştirilmesine" katkıda bulunan kişilere, kuruluşlara, projelere veya girişimlere veriliyor.

    Merkel, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Avrupa'nın ancak tek bir sesle konuşması halinde Çin'in yükselişiyle mücadele edebileceğini söyledi.

    "AVRUPA TEK SES OLMALI"

    Alman başbakan, "Çin'in ekonomik, siyasi ve askeri bir güç olarak yükselişiyle nasıl başa çıkacağımız büyük ölçüde Avrupa'nın gerçekten tek bir sesle konuşup konuşmadığına bağlı." dedi.

    Merkel, "Avrupa, birlik olduğu kadar güçlüdür." diyerek görüşlerini tamamladı.

    Angela Merkel: Avrupa tek ses olursa Çin in yükselişiyle başa çıkabilir #1

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