Angela Merkel: Taliban ile diyalog devam etmeli

Afganistan’daki kazanımların korunması gerektiğini belirten Başbakan Merkel, uluslararası toplumdan Taliban ile görüşmeyi sürdürmesini istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Parlamento'da konuştu, gündeminde Afganistan vardı.

Afganistan'da 20 yılda elde edilen kazanımlara dikkat çeken Merkel, bunları korumak için uluslararası toplumun Taliban ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

TALİBAN İLE DİYALOG ÇAĞRISI

Merkel, "Afganistan’da son 20 yılın kazanımlarını korumak için Taliban ile diyalog devam etmeli. Bu, uluslararası toplumun Taliban ile konuşması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'ın yeniden terörü besleyen bir yer haline gelme riski bulunduğunu savunan Merkel, Afganistan’daki Taliban gerçeğinin kabul edilmesinin zor olduğunu ancak bu gerçekle çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

"BU KONUYU ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜM"

"Afganistan'da ihtiyacı olan insanları ve komşu ülkelerdeki mültecileri desteklememiz gerekli." ifadelerini kullanan Alman Şansölye, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirtti.

MÜLTECİLER İÇİN 600 MİLYON EURO

Afganistan'dan tahliye operasyonlarına, imkan olduğu sürece devam edeceklerini vurgulayan Merkel, mülteciler için 600 milyon euro ayırdıklarını aktardı.