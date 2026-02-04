Antarktika iş ilanı gündemde: Maaşı ve şartları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antarktika, dünyada kalıcı yerleşimi olmayan tek kıta.

Buna rağmen, bilim insanları ve destek ekiplerinden oluşan geçici bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Öyle ki, birçok iş kolu için de sık sık alım yapılıyor.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu (BAS), yeni yıl için Antarktika’daki araştırma istasyonlarında çalışacak personel arayışına başladı.

BAS'ın verilerine göre, Yıllık maaşlar 30.244 sterlinden (yaklaşık 41.285 dolar) başlıyor.

Ancak en dikkat çekici yön ise, tüm yaşam masraflarının kurum tarafından karşılanması.

Konaklama, yemek, ulaşım, özel giysiler, ekipmanlar ve eğitim tamamen ücretsiz sağlanıyor.

BİRÇOK POZİSYON VAR

İlanlar arasında marangozlar, aşçılar, tesisatçılar, bot operatörleri, dalgıçlar, ağır makine operatörleri ve daha birçok pozisyon yer alıyor.

Yeni iş ilanları Mart 2026’ya kadar eklenmeye devam edecek.