Suudi Arabistan: 3 balistik füze ve 2 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

AYRINTI VERİLMEDİ

Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er insansız hava aracının imha edildiği vurgulanan açıklamada füzeler ve İHA'ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bunun İsrail ve ABD’nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.