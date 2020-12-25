2017 yılında Antarktika'dan kopan ve Atlantik Okyanusu'nun güneyinde sürüklenen A68a adlı buz dağı, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından görüntülendi.

4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buz dağının Güney Georgia Adası’na yaklaştığı ve adayla çarpışma rotasında olduğu ifade edildi.

GÜNEY GEORGİA ADASI İLE AYNI BÜYÜKLÜKTE

A68a buz dağı, dünyada kayıtlı en büyük buz dağı olma özelliğini taşıyor ve Güney Georgia Adası’yla neredeyse aynı büyüklükte olduğu ifade ediliyor.

Antarktika'dan koparak sürüklenen buz dağı görüntülendi-Video