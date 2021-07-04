Anthony Fauci: Delta varyantı, koronavirüste dalgalanmalara neden olacak

Aşı olmak istemeyenleri uyaran Fauci, yeni bir dalgalanmayla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, aşı karşıtlığı konusunda uyardı.

Aşılanmak istemeyenlere işaret eden Fauci, aşıya direnci “üzücü” ve “trajik” olarak nitelendirdi.

CUMHURİYETÇİLER AŞI OLMAK İSTEMİYOR

Washington Post-ABC News tarafından paylaşılan anketin sonuçları, aşıya direncin özellikle Cumhuriyetçiler arasında yüksek olduğunu gösteriyor.

Demokratların yüzde 86'sının ve Cumhuriyetçilerin yüzde 45'inin en az bir doz aşı yaptırdığı kaydedildi.

"VAKALAR ARTABİLİR" UYARISI

Aynı ankette, aşı olmayan yetişkinlerin üçte birinin, aşılanmak istemediklerini söylediği bildirildi.

Fauci, ülkede aşı oranlarının düşük olduğu bölgelerde yakında koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantı vakalarında artış görüleceğini söyledi.

"İKİ TÜR AMERİKA GÖRECEĞİZ"

Bununla birlikte ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü, Fauci gibi yetkililerin Delta varyantının yarattığı riski abarttığını söylüyor.

"Neredeyse iki tür Amerika göreceğiz" diyen Fauci, şu şekilde konuştu:

"Amerika'nın yüksek oranda aşılanmış ve düşük düzeyde enfeksiyon dinamiğine sahip olduğumuz bölgeleri ve aşı seviyesinin düşük, virüs yayılma seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgeler... Buralar ani dalgalanmaları göreceğimiz yerler."