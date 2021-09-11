Anthony Fauci: Koronavirüsü kontrol etmekten çok uzaktayız

Günlük vaka sayılarının ciddi oranlarda düşmesi gerektiğini belirten Fauci, "Pandemi modunda olmaya devam ediyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci'den koronavirüs salgınının akıbetine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD'de vakalar günlük 160 bin seviyelerinde seyrederken, Fauci "Oyunun sonu virüsü bastırmaktır." açıklamasında bulundu.

"HALA PANDEMİ MODUNDAYIZ"

Axios'a konuşan Fauci, ABD olarak salgını kontrol etmekten çok uzakta olduklarını söyledi. "Mevcut yüksek vaka seviyesi ile hala pandemi modundayız." ifadesini kullandı.

"VAKALAR GÜNLÜK 10 BİNİN ALTINA DÜŞMELİ"

Virüsü kontrol edebilmek için günlük vakaların 10 binin altına düşmesi gerektiğini belirten Fauci, daha fazla insanın aşılanması gerektiğini söyledi.

Fauci, koronavirüsün "halk sağlığı tehdidi" olmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.