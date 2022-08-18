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Antonio Guterres, Lviv'de Vladimir Zelensky ile görüştü
Guterres, Ukrayna lideriyle görüşmek için ülkenin batısındaki kente gitti.
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 16:59
- Güncelleme : 18.08.2022 - 16:59
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ziyaret düzenledi.
Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.
Zelensky ile görüştü
Görüşme, ülkenin batısındaki Lviv kentinde gerçekleştirildi. BM Genel Sekreteri ayrıca, Ukrayna'da İvan Franko Lviv Ulusal Üniversitesi'ni ziyaret etti.