Antony Blinken: Ratko Mladiç'in cezasının onanmasıyla adalet yerini buldu

Mladiç'e verilen cezaya ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Karar, Bosna Hersek'teki mağdurlara ve ailelerine uzun zamandır beklenen adaleti getirdi" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), "Bosna kasabı" lakaplı Ratko Mladiç'in müebbet hapis cezasını onadı.

ABD'den yapılan açıklamada, kararın uzun zamandır beklenen adaleti getirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Mladiç ile ilgili IRMCT kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

"UZUN ZAMANDIR BEKLENEN ADALETİ GETİRDİ"

Mladiç'i "Boşnak ve Hırvat nüfusu Sırpların kontrolündeki bölgeden kalıcı olarak çıkarmak için başlatılan korkunç kampanyanın kilit isimlerinden biri." olarak niteleyen Blinken, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın Ratko Mladiç'in soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkumiyetini onaylayan bugünkü kararı, Bosna Hersek'teki mağdurlara ve ailelerine uzun zamandır beklenen adaleti getirdi."

"MAĞDURLARA BİR NEBZE OLSUN HUZUR GETİRMESİNİ UMUYORUZ"

Blinken, Bosna-Hersek'te işlenen suçların, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarihin en karanlık sayfalarından biri olduğunu, faillerin tanıkları susturma, delilleri karartma ve tutuklanmaktan kaçma çabalarına rağmen adaletin yerini bulduğunu vurguladı.

Bugünkü kararın alınması için mücadele edenlere teşekkür eden Blinken, "Srebrenitsa'daki soykırımın 26. yıl dönümü yaklaşırken, Temyiz Kurulu'nun kararının mağdurlara ve sevdiklerine bir nebze olsun huzur getirmesini umuyoruz. Bu davada adaleti yerine getirmek için Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na yıllarca süren çalışmalarından dolayı minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI VE SARAYBOSNA KUŞATMASINDAN SORUMLU

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladiç, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladiç'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.