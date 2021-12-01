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    Antony Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız."
    • AA
    • 01.12.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 17:47
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    Antony Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız."

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    Antony Blinken: Rusya ya ağır bedeller ödetmeye hazırız #1

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