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- Antony Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
Antony Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız."
- AA
- 01.12.2021 - 17:45
- Güncelleme : 01.12.2021 - 17:47
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız."
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