Petrol
123.41
2.36%
Euro
18.3968
2.36%
Dolar
17.1205
2.19%
Altın
1.018
2.03%
Borsa
254
-4.07%
Bitcoin
519.916
2.24%
BTXN Coin
11.27
0.17%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    AP'de yeni karbon emisyon standartları düzenlemesi kabul edildi

    AP, AB ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek verdi.
    • 08.06.2022 - 20:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AP'de yeni karbon emisyon standartları düzenlemesi kabul edildi

    Strazburg'da bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü.

    Düzenleme kabul edildi

    AP milletvekilleri, taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye ilişkin pozisyonlarını 339 "evet", 249 "hayır" ve 24 "çekimser" oyla kabul etti.

    Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.

    AA'nın haberine göre böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

    2030 emisyon düşürme hedefi

    Bazı milletvekillerinin 2035 yılına kadar karbon azaltma hedefini yüzde 90’a indirme girişimleri ise Genel Kurul'da kabul görmedi.

    Milletvekilleri, 2030 yılı emisyon düşürme hedefini otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olarak belirledi.

    Bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında düzenlemeye ilişkin müzakereler yapılacak.

    AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

    AP de yeni karbon emisyon standartları düzenlemesi kabul edildi #1


    İlginizi Çekebilir

    7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    7 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı
    İç Haber

    İstanbul Fatih'te polis otosu tramvayla çarpıştı

    Görüş Bildir