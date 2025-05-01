Apple, ABD'de kaybettiği davada büyük zarar edebilir

AA & Ensonhaber

Federal Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın uygulama mağazasında üçüncü taraf ödeme sistemlerine yer açmasını ve yazılım dışı satışlardan komisyon almayı durdurmasını içeren mahkeme kararına uymadığına hükmetti. Şirketin bu durumu ihlal etmesi, Epic Games'in açtığı davada mahkemenin verdiği karara aykırı bir hareket olarak değerlendirildi. Rogers, bu ihlalin ardından davayı federal savcılara havale etti. San Francisco’daki savcılık ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

APPLE'IN CİDDİ MALİ KAYBI KAPIDA

Apple’ın karşı karşıya olduğu bu gelişme, şirketin yıllık milyarlarca dolar gelir elde ettiği App Store’daki satışları önemli ölçüde etkileyebilir. Üstelik, Google'a karşı devam eden antitröst davası da, şirketin önemli gelir kaynaklarından biri olan Google'ın Safari'deki varsayılan arama motoru ödemelerini kaybetmesi riski taşıyor.

Geçen yıl ve bu yıl süren bir dizi duruşmanın ardından Yargıç Gonzalez Rogers, Apple’ın 2021’de verilen tedbir kararını "kasten" ihlal ettiğine karar verdi. Yargıç Rogers, şirketin daha önce rekabeti bozduğu belirlenen gelir akışlarını fiilen koruyacak yeni engeller oluşturma amacıyla hareket ettiğini vurguladı: "Bu mahkeme, böyle bir itaatsizliği hoş görecek bir tutum sergileyemezdi."

APPLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Apple, mahkemenin kararına karşı çıktığını belirterek temyize gitme kararı aldı. Şirketin bir temsilcisi, "Mahkemenin kararına katılmıyoruz, ancak buna uyarak temyiz başvurusu yapacağız." açıklamasını yaptı.

EPIC GAMES'TEN TEPKİ: "GELİŞTİRİCİLER İÇİN BÜYÜK ZAFER"

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, mahkemenin kararını "geliştiriciler için tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi. Sweeney, Apple’ın rekabetten kaçmak yerine diğer ödeme hizmet sağlayıcılarıyla rekabet etmeye zorlanacağını ifade etti.

2021’de yapılan ilk duruşma sonrasında Yargıç Rogers, Apple’ın App Store politikalarının federal antitröst yasalarına aykırı olmadığına karar vermişti. Ancak, Apple’ın uygulama içi ödeme sistemlerini atlamalarına izin vermesi ve yüzde 30’a varan komisyonlardan kaçınmalarına olanak sağlaması gerektiği yönünde bir karar verilmişti.

Son olarak, ABD Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz yıl, davadaki temyiz başvurularını reddederek bu kararın onaylanmasını sağladı.