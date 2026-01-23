Arakçi’den Zelensky’ye: Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO ve Avrupa Birliği destekli Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Rusya ile yakın ilişkilere sahip olan İran'dan, Ukrayna yönetimine yönelik yorumlar paylaşıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’yi eleştirdi.

"BATILILARIN VERGİLERİYLE GENERALLERİN CEBİNİ DOLDURUYOR"

Arakçi, "Zelensky, yozlaşmış generallerinin ceplerini doldurmak ve BM Şartı’nı ihlal eden yasa dışı bir saldırganlıkla mücadele etmek için Amerikan ve Avrupalı vergi mükelleflerini sömürüyor. Aynı zamanda, açıkça ve utanmadan, aynı BM Şartı’nı ihlal eden yasa dışı ABD saldırganlığını İran’a karşı savunuyor." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA, BU ŞAŞKIN PALYAÇOLARDAN BIKTI"

Zelensky’ye seslenen Arakçi paylaşımında, "Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı. Yabancı destekli ve paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine, biz İranlılar kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve yabancılardan yardım istemeye ihtiyacımız yok." sözlerine yer verdi.