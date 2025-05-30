Arap ülkeleri yetkilileri Batı Şeria’yı ziyaret edecek

ANKA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan’ın bir dizi Arap ülkesinden mevkidaşıyla bu hafta sonu Batı Şeria’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Heyet, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

Arap ülkelerden üst düzey yetkililerin İsrail'in Filistin'e saldırılarının odağında Batı Şeria’ya gitme girişimi dikkat çekti.

ZİYARET TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR

Ziyaret, 1967’den bu yana bölgeyi ziyaret eden en üst düzey Suudi yetkili olması açısından tarihi bir önem taşıyor.

PRENS FAYSAL HEYETE BAŞKANLIK YAPACAK

Suudi Arabistan’daki Filistin Büyükelçisi Mazen Ghoneim’in Suudi Arabistan merkezli Al Ekhbariya’ya verdiği bilgiye göre, Prens Faysal, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin yönetiminden yetkililerle bir günlük ziyareti sırasında görüşecek olan Arap heyetine başkanlık edecek.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇABALARI

Ghoneim, görüşmelerin odağında 1967 sınırları temelinde ve Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu iki devletli çözüm çabalarının olacağını söyledi.

GENİŞ KATILIMLI ZİYARET

Ghoneim ayrıca, Mısır, Ürdün ve “diğer bazı ülkelerin” dışişleri bakanlarının da ziyarete katılacağını belirtti.