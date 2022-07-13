Petrol
99.97
0.48%
Euro
17.5894
1.15%
Dolar
17.439
0.72%
Altın
970.05
1.08%
Borsa
2427
-0.27%
Bitcoin
349.605
0.17%
BTXN Coin
7.27
-0.95%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Arjantin’de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı

    Arjantin açıklarında kalp krizi semptomları gösteren bir balıkçı, kurtarma helikopteriyle tekneden tahliye edildi. Hemen hastaneye kaldırılan balıkçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.
    • 13.07.2022 - 13:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arjantin’de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı

    Arjantin’in Chubut eyaletinin başkenti Rawson'ın 240 kilometre açıklarındaki teknede bir balıkçının kalp krizi belirtileri göstermesi üzerine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

    Kaptanın yardım çağrısı üzerine olay yerine Arjantin donanmasına ait bir kurtarma helikopteri sevk edildi.

    Sedye ile tekneden alındı, hemen hastaneye kaldırıldı

    Rahatsızlanan 47 yaşındaki balıkçı, helikopterden sarkıtılan sedye ile tekneden tahliye edildi.

    Helikopterde ilk müdahalenin yapıldığı balıkçı, Trelew havaalanına ulaştıktan sonra kendisini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Arjantin’de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı VİDEO

    Sağlık durumuna dair açıklama yok

    İHA’nın haberine göre balıkçının sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

    Arjantin’de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri
    Yaşam

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    'Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak'
    Medya

    'Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak'

    Görüş Bildir