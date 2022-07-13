Arjantin açıklarında kalp krizi semptomları gösteren bir balıkçı, kurtarma helikopteriyle tekneden tahliye edildi. Hemen hastaneye kaldırılan balıkçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Arjantin’in Chubut eyaletinin başkenti Rawson'ın 240 kilometre açıklarındaki teknede bir balıkçının kalp krizi belirtileri göstermesi üzerine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Kaptanın yardım çağrısı üzerine olay yerine Arjantin donanmasına ait bir kurtarma helikopteri sevk edildi.

Sedye ile tekneden alındı, hemen hastaneye kaldırıldı

Rahatsızlanan 47 yaşındaki balıkçı, helikopterden sarkıtılan sedye ile tekneden tahliye edildi.

Helikopterde ilk müdahalenin yapıldığı balıkçı, Trelew havaalanına ulaştıktan sonra kendisini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arjantin’de kalp krizi geçiren balıkçı helikopterle kurtarıldı VİDEO

Sağlık durumuna dair açıklama yok

İHA’nın haberine göre balıkçının sağlık durumuna ilişkin yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.