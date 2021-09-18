Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
409.710
1.69%
EXEN Coin
23.51
-3.56%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım

    Aşı olmamakta ısrarını sürdüren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, BM Genel Kurulu'na katılacağını ve konuşma yapacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 03:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım

    Daha koronavirüs vakalarına karşı tedbirler almayarak, ülkedeki vakaların artışını engelleyemeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik açıklama geldi.

    Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacağını ve konuşma yapacağını söyledi.

    BM'YE KABUL EDİLECEĞİ HALA BELİRSİZ

    Öte yandan, Bolsonaro'nun BM Genel Kurulu’na katılmasına izin verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

    New Yorklu yetkililer, BM Genel Kurulu'na katılım için aşı sertifikası gösterme şartı getirilebileceğini açıklamıştı.

    Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM ye katılacağım #1

    AŞI OLMAMA ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu şartın ülke liderlerine dayatamayacağını belirtmişti.

    Aşı karşıtı söylemleriyle sık sık gündem olan Bolsonaro, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasına rağmen aşı olmama yönündeki ısrarını sürdürüyor.

    Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM ye katılacağım #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir