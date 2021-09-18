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- Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım
Aşısız Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: BM'ye katılacağım
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 03:30
Daha koronavirüs vakalarına karşı tedbirler almayarak, ülkedeki vakaların artışını engelleyemeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik açıklama geldi.
Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu'na katılacağını ve konuşma yapacağını söyledi.
BM'YE KABUL EDİLECEĞİ HALA BELİRSİZ
Öte yandan, Bolsonaro'nun BM Genel Kurulu’na katılmasına izin verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
New Yorklu yetkililer, BM Genel Kurulu'na katılım için aşı sertifikası gösterme şartı getirilebileceğini açıklamıştı.
AŞI OLMAMA ISRARINI SÜRDÜRÜYOR
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise bu şartın ülke liderlerine dayatamayacağını belirtmişti.
Aşı karşıtı söylemleriyle sık sık gündem olan Bolsonaro, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasına rağmen aşı olmama yönündeki ısrarını sürdürüyor.