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    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden'ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı

    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden'ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı

    Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da düzenlenen intihar saldırısında oğlunu kaybeden anne Shana Chappell, Joe Biden'i sosyal medyadan eleştirdi. Bunun üzerine annenin hesapları askıya alındı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 00:32
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 00:53
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    Joe Biden'ın, tahliye sürecindeki politikaları eleştirileri beraberinde getirirken, bu defa ölen ABD'li askerin annesinin açıklamaları tartışmanın odağı oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısında birçok Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.

    Kabil kentindeki intihar saldırısında öldürülen 20 yaşındaki ABD’li denizci Kareem Nikoui’nin annesi Shana Chappell, oğlunun ölümünün ardından Başkan Joe Biden'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı #1

    ASKERİN ANNESİNİN HESABI ASKIYA ALINDI

    Anne Shana Chappell’in paylaşımlarının ardından Instagram ve Facebook hesapları askıya alındı.

    Chappell, sosyal medya platformunun "aylar öncesinden" birkaç gönderisini işaretlemeye başladığını ve hesabını devre dışı bırakabilecek uyarılar göndermeye başladığını iddia etti.

    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı #2

    ASKERİN ANNESİ "BENİ SUSTURAMAYACAKLAR" DEDİ

    Yaşanan olaya dair “Gerçeğin ortaya çıkmasını istememeleri ne tuhaf” açıklamasında bulunan anne Chappell, bu şekilde susturulamayacağını ve televizyondan gelen röportaj isteklerini kabul edeceğini söyledi.

    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı #3

    FACEBOOK HATA YAPTIKLARINI AÇIKLADI

    Chappell'in hesabının kaldırılması Eyalet Senatörü Melissa Melendez de dahil olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti.

    Facebook, hesabın kaldırılmasının bir hata olduğunu doğrularken "Bayan Chappell ve ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Kahraman oğluna olan saygısı, hiçbir politikamızı ihlal etmiyor. Gönderi kaldırılmamış olsa da hesabı yanlışlıkla silindi" açıklamasını yaptı.

    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı #4

    13 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

    Shana Chappell'in oğlu, geçen perşembe günü Kabil havaalanı dışında DEAŞ/Horasan tarafından düzenlenen intihar saldırısında öldürülen 13 ABD askeri arasındaydı. Saldırı, ABD'nin tahliye çalışmaları sırasında meydana geldi.

    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı #5

    BİDEN TAZİYE KONUŞMASINDA ASKERLERİ ANMADI

    Hayatını kaybeden 13 Amerikan askeri için Dover kentindeki askeri üste tören düzenlendi. Törene katılan Joe Biden, asker aileleri ile bir araya geldi.
    Biden taziye konuşması yapmak yerine beyin kanserinden ölen oğlu Boe Biden'ı anlattı, askerlere ise değinmedi. Bu durum ABD kamuoyunda çokca eleştirildi.

    31 Ağustos, Amerika'nın 19 yıl 47 hafta süren, yaklaşık 2 trilyon dolara mal olan, yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri ile 240 bin 000 Afgan'ın hayatını kaybettiği en uzun savaşının sonu oldu.

    Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı #6

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