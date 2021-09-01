Asker oğlu öldükten sonra Joe Biden'ı eleştiren annenin hesabı askıya alındı

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da düzenlenen intihar saldırısında oğlunu kaybeden anne Shana Chappell, Joe Biden'i sosyal medyadan eleştirdi. Bunun üzerine annenin hesapları askıya alındı.

Joe Biden'ın, tahliye sürecindeki politikaları eleştirileri beraberinde getirirken, bu defa ölen ABD'li askerin annesinin açıklamaları tartışmanın odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısında birçok Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.

Kabil kentindeki intihar saldırısında öldürülen 20 yaşındaki ABD’li denizci Kareem Nikoui’nin annesi Shana Chappell, oğlunun ölümünün ardından Başkan Joe Biden'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ASKERİN ANNESİNİN HESABI ASKIYA ALINDI

Anne Shana Chappell’in paylaşımlarının ardından Instagram ve Facebook hesapları askıya alındı.

Chappell, sosyal medya platformunun "aylar öncesinden" birkaç gönderisini işaretlemeye başladığını ve hesabını devre dışı bırakabilecek uyarılar göndermeye başladığını iddia etti.

ASKERİN ANNESİ "BENİ SUSTURAMAYACAKLAR" DEDİ

Yaşanan olaya dair “Gerçeğin ortaya çıkmasını istememeleri ne tuhaf” açıklamasında bulunan anne Chappell, bu şekilde susturulamayacağını ve televizyondan gelen röportaj isteklerini kabul edeceğini söyledi.

FACEBOOK HATA YAPTIKLARINI AÇIKLADI

Chappell'in hesabının kaldırılması Eyalet Senatörü Melissa Melendez de dahil olmak üzere birçok kişinin dikkatini çekti.

Facebook, hesabın kaldırılmasının bir hata olduğunu doğrularken "Bayan Chappell ve ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Kahraman oğluna olan saygısı, hiçbir politikamızı ihlal etmiyor. Gönderi kaldırılmamış olsa da hesabı yanlışlıkla silindi" açıklamasını yaptı.

13 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Shana Chappell'in oğlu, geçen perşembe günü Kabil havaalanı dışında DEAŞ/Horasan tarafından düzenlenen intihar saldırısında öldürülen 13 ABD askeri arasındaydı. Saldırı, ABD'nin tahliye çalışmaları sırasında meydana geldi.

BİDEN TAZİYE KONUŞMASINDA ASKERLERİ ANMADI

Hayatını kaybeden 13 Amerikan askeri için Dover kentindeki askeri üste tören düzenlendi. Törene katılan Joe Biden, asker aileleri ile bir araya geldi.

Biden taziye konuşması yapmak yerine beyin kanserinden ölen oğlu Boe Biden'ı anlattı, askerlere ise değinmedi. Bu durum ABD kamuoyunda çokca eleştirildi.

31 Ağustos, Amerika'nın 19 yıl 47 hafta süren, yaklaşık 2 trilyon dolara mal olan, yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri ile 240 bin 000 Afgan'ın hayatını kaybettiği en uzun savaşının sonu oldu.