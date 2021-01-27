AstraZeneca: AB, hakkından fazla koronavirüs aşısı aldı

Brüksel'in aşı tedariki konusundaki ithamına tepki gösteren şirket, talep edilen doz miktarının çok fazla olduğunu belirtti. AstraZeneca temsilcileri, AB yetkilileriyle toplantıya katılmadı.

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile Avrupa Birliği arasında aşı tartışması yaşanıyor.

AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan koronavirüs aşısı sözleşmesindeki taahhütleri ihlal etmediklerini ve AB ülkelerinin aşılarını başkalarına satmadıklarını söyledi.

AB'NİN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Soriot, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya verdiği demeçte, AB ile AstraZeneca firması arasında koronavirüs aşılarının tedarikinde yaşanan ihtilafa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin AstraZeneca'yı "belirli sayıda aşı tesliminde sözleşmeye dayalı taahhütlerden caymakla" itham ettiğini anımsatan Soriot, sözleşmede böyle bir taahhüdün yer almadığını belirtti.

Pascal Soriot

"AŞI SÖZLEŞMESİ ÇOK AÇIK"

Soriot, "AB ile yapılan aşı sözleşmesi çok açık. AB'ye taahhüdümüz, elimizden gelenin en iyisini yapacağımız şeklinde." ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkelerin, AstraZeneca'yı "aşıları başka yerlerde satmaya çalışmakla da" itham ettiklerini hatırlatan Soriot, "Aşıları daha fazla para kazanmak için başka ülkelere sattığımız fikri doğru değil. Çünkü biz aşıdan kâr etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soriot, AB'nin sıklıkla "aşı milliyetçiliğine karşı olduğu ve bütün dünyanın aşılardan faydalanması gerektiği" yönünde açıklamalar yaptığına işaret ederek, "Dünya nüfusunun yüzde 5'ine sahip olan Avrupa, aylık küresel tedarikimizin yüzde 17'sini alıyor." ifadesini kullandı.

"AVRUPA'NIN TALEP ETTİĞİ 100 MİLYON DOZ ÇOK FAZLA"

Pascal Soriot, dünyada 7,5 milyar insanın yaşadığını anımsatarak, mevcut durumda Avrupa'nın talep ettiği 100 milyon dozun çok fazla olduğunu, AB'nin hakkından fazla aşı aldığını belirtti.

Soriot, AB'nin AstraZeneca ile aşı sözleşmesini çok erken yaptığı yönündeki açıklamaların da doğru olmadığını aktararak, "AstraZeneca ile sözleşmeyi İngiltere'den 3 ay sonra imzalayan AB, bu ülke ile aynı zamanda aşıya erişim talep ediyordu." ifadesini kullandı.

"İNGİLTERE DE YATIRIM YAPTI, BRÜKSEL SIRASINI BEKLESİN"

AB tarafının, AstraZeneca'nın Belçika'daki üretim tesisinde yaşanan sorunlardan ötürü gecikmeyi kabul etmediğini, diğer üretim tesislerindeki aşıların AB ülkelerine göndermesini istediğini kaydeden Soriot, bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Soriot, AB'nin şirkete üretim kapasitesini artırması için yüzlerce milyon euro yatırım yaptığı açıklamasına dikkati çekerek, aynı yatırımı Birleşik Krallık'ın da yaptığını, AB'nin sırasını beklemesi gerektiğini belirtti.

AB'DEN ONAY BEKLENİYOR