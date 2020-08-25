AstraZeneca, koronavirüse karşı antikor tedavisi denemesini başlattı

Deneme aşamasında dozların güvenli olup olmadığı kontrol edilecek.

İngiltere'de koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

İlaç üreticisi AstraZeneca, antikor bazlı testlere başladığını duyurdu.

Cambridge merkezli firma, iki monoklonal antikor kombinasyonu olduğunu belirttiği AZD7442 adlı ilacın, güvenli olup olmadığını ölçeceklerini söyledi.

DOZLARIN GÜVENLİĞİ TEST EDİLECEK

Denemelerde 18 ila 55 yaşları arasındaki 48 sağlıklı katılımcı yer alacak.

AstraZeneca, dozların güvenli olduğunu görmeleri halinde hem koronavirüs için önleyici bir tedavi hem de hastalar için bir ilaç olarak testlerin süreceğini bildirdi.

İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı 326 bin 614 vakanın görüldüğü ülkede 41 bin 433 kişi hayatını kaybetti.

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