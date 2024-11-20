Atatürk'ün Selanik'teki evi restorasyona giriyor

DHA

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği belirtildi.

Açıklamada, "En son 2012-2013 yıllarında restore edilen Selanik Atatürk Evi için restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesi hazırlık süreci tamamlanmış olup, uygulama aşamasına geçilecektir.

4 ARALIK İTİBARIYLA ZİYARETE KAPATILACAK

Bu kapsamda ev, 4 Aralık 2024 tarihi itibarıyla (4 Aralık günü dahil) geçici olarak ziyarete kapalı olacaktır. Açılış tarihi belirlendiğinde duyuruyla bilgilendirme yapılacaktır." denildi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, 10 Kasım günü Atatürk'ü anma törenlerinde yaptığı konuşmada, "Ziyaretçilerin Atatürk Evi'ne yönelik ilgisinden kıvanç duyuyoruz. Geçen yıl 285 bin rekor ziyaretçi sayımız bu yıl şimdiden 460 bini geçti." demişti.