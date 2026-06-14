Vincenzo Montella: Her şeyi denedik ama gol bulamadık

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Dünya Kupası'na kötü başladık...

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'te oynanan mücadeleyi 2-0 kaybettik.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı sonrası konuştu.

Tecrübeli teknik adam, maç ritmi eksikliği ve kaçan fırsatların sonuca etki ettiğini belirtti.

"KONTRATAKLARI İYİ KULLANDILAR"

İşte Montella'nın maç sonu açıklamaları...

“"Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz."”

"BİR DAHAKİ MAÇTA DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

“"Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız."”

"HER ŞEYİ DENEDİK, GOL BULAMADIK"

“"Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."”