Ateşkes sonrası Gazze'de yaralar sarılıyor

21 Mayıs'ta varılan ateşkes anlaşması sonrası Gazze'de halk yaralını sarmaya başladı.

İsrail ile Filistin arasında mutabakata varılan ateşkes Filistinlilerde sevinçle karşılandı.

Ateşkes sonrası Gazze’de ise Filistinliler yaralarını sarmaya başladı.

İsrail Yüksek Mahkemesi’nin 6 Mayıs 2021 tarihinde verdiği Şeyh Cerrah Mahallesinde oturan bazı Filistinli ailelerin evlerinden zorla çıkarılmasına ve başka bir yere yerleştirilmesine karar vermesi üzerine Mescid-i Aksa’da başlayan protesto gösterilerine İsrail polisi orantısız bir güçle müdahale etti.

HAVA SALDIRISI 10 MAYIS'TA BAŞLADI

Hamas bu sert müdahaleye karşılık verince, İsrail Gazze Şeridi’ne 10 Mayıs 2021 günü hava saldırısı başlattı.

Dünya kamuoyunun daha fazla sivil ölümünü engellemek için yaptığı ateşkes çağrılarına daha fazla dayanamayan İsrail geri adım atarak ateşkesi kabul etti.

21 MAYIS GÜNÜ ATEŞKESE VARILDI

Ateşkes 21 Mayıs 2021 tarihinde yerel saatle 02.00’de devreye girdi.

SALDIRILARDA 232 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli hayatını kaybederken yaralı sayısı 1710 olduğu ifade edildi.

İsrail’in sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda çok sayıda bina yıkılırken, 75 binden fazla Filistinli yerinden oldu.