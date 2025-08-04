Atina Belediye Başkanı Dukas'tan Noam Katz'ın eleştirilerine yanıt

İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarını "antisemitik" olarak nitelendirerek, İsrailli turistlerin güvenliğine ilişkin de açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail'in Atina Büyükelçisi Katz'ın eleştirilerine yanıt gecikmedi.

Atina Belediye Başkanı Haris Dukas, X hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu eleştirilere yanıt verdi.

"SİVİLLERİ ÖLDÜRENDEN DEMOKRASİ DERSİ ALMAYIZ"

Dukas, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Sivilleri öldürenlerden demokrasi dersi almayız. Demokratik bir ülkenin başkenti olan Atina, ziyaretçilerine tam saygı gösterir ve vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü hakkını da destekler. Şehrin belediye idaresi olarak şiddet ve ırkçılığa karşı aktif muhalefetimizi ortaya koyduk. Sivilleri öldürenlerden, yemek sırasında çocukları öldürenlerden, her gün bomba, açlık ve susuzlukla Gazze'de onlarca insanı öldürenlerden demokrasi dersi almayız.

ÖZEL VİZEYE SAHİP İSRAİLLİ SAYISIND DON BİR YILDA YÜZDE 90 ARTIŞ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Yunanistan'da yabancılara belli şartlar altında gayrimenkul almaları halinde oturma izni verilmesini sağlayan "Golden Visa" isimli özel vizeye sahip İsrailli sayısında son bir yılda yüzde 90 artış olduğuna dikkati çeken Dukas, açıklamasında, "Gazze'de benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanırken, Büyükelçinin sadece bir grafitiye odaklanması dehşet vericidir." ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU

Katz, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganları "antisemitik" olmakla suçlamış ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını ileri sürmüştü.