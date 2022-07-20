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    Atina'da orman yangını

    Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle halk tahliye edildi.
    • 20.07.2022 - 00:10
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 00:18
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    Atina'da orman yangını

    Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde genellikle banliyölerin bulunduğu Penteli Dağı'nda büyük bir orman yangını çıktı.

    Geniş alana yayıldı

    Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı.

    Halk tahliye edildi

    Birçok eve ve bir elektrik santraline de sıçrayan alevler nedeniyle bölge halkı yetkililerin uzun ikna çabaları neticesinde tahliye edildi. Ayrıca yangın nedeniyle bir çocuk hastanesi de boşaltıldı.

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