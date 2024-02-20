Avdiyivka'da öldürülen Ukrayna askerleri görüntülendi Rus güçleri, ele geçirdikleri Avdiyivka'da Ukrayna askerlerinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

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AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kenti, Rusya'nın kontrolüne geçti.

Kiev yönetimi, güçlerini söz konusu kentten geri çekmek zorunda kaldı.

Avdiyivka'da Rus askerleri tarafından mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, geri çekilme sırasında hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cesetlerine rastlanıldı.

Ölen Ukrayna askerleri

Yerde yatan askerler Rus unsurlarınca kayıt altına alındı. Ukrayna askerlerinin, karla kaplandığı görülüyor.

Dondurucu soğukta devam eden savaşın acımasız yüzü, bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Ukrayna: Birliklerimizi çekme kararı aldık

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.

"Avdiyivka'yı geri alacağız"

Ukraynalı askerlerin görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Sırskiy, şöyle demişti: