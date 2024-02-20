Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kenti, Rusya'nın kontrolüne geçti.
Kiev yönetimi, güçlerini söz konusu kentten geri çekmek zorunda kaldı.
Avdiyivka'da Rus askerleri tarafından mayın temizleme çalışmaları devam ediyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, geri çekilme sırasında hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cesetlerine rastlanıldı.
Ölen Ukrayna askerleri
Yerde yatan askerler Rus unsurlarınca kayıt altına alındı. Ukrayna askerlerinin, karla kaplandığı görülüyor.
Dondurucu soğukta devam eden savaşın acımasız yüzü, bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
Ukrayna: Birliklerimizi çekme kararı aldık
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.
"Avdiyivka'yı geri alacağız"
Ukraynalı askerlerin görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Sırskiy, şöyle demişti:
Askerlerimiz en iyi Rus birliklerini yok etmek için mümkün olan her şeyi yaptı, düşmana asker ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdirdi.
Durumu istikrara kavuşturmak ve mevzileri korumak için tedbirler alıyoruz. Askerlerimizin hayatı en yüksek değerdir. Avdiyivka'yı geri alacağız.
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