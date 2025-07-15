Avrupa Birliği, ABD’ye karşı ikinci gümrük vergileri listesine son şekli verdi

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret gerilimi hızla tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren AB’den yapılan ithalata yüzde 30 gümrük vergisi uygulama kararı, Brüksel’de sert tepkilere yol açtı.

Avrupa Birliği, Trump’ın tarifelerine karşılık olarak daha önce uygulamaya koyduğu yüzde 10’luk geçici tarifeleri genişletme ve yeni misilleme önlemleri alma kararı almıştı.

72 MİLYAR EUROLUK LİSTE

Avrupa Komisyonu misilleme amacıyla ABD’den ithal edilen ürünlere yönelik ikinci bir vergi paketinin taslağına son şeklini verdi.

Toplam değeri 72 milyar euroyu bulan bu yeni liste, Boeing uçakları, otomobiller, alkollü içkiler ve tarım ürünleri gibi birçok sektörü kapsıyor.

LİSTEDE YOK YOK

Paket, ABD’nin önceki yüzde 20 genel ve yüzde 25 otomotiv tarifelerine karşılık olarak hazırlandı ve şimdi AB üyesi ülkelerin onayına sunulacak.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı 206 sayfalık liste, makine ürünleri, kimyasallar, plastikler, tıbbi cihazlar, elektrikli ekipmanlar ile şarap ve diğer tarım ürünlerine yönelik ek vergileri içeriyor.

İLK HALİ 95 MİLYAR EURO'YU BULDU

İlk olarak 95 milyar euro olarak planlanan liste, şirketler ve üye ülkelerle yapılan görüşmeler sonrasında azaltıldı.

Paket, askeri ürünleri kapsamıyor ve özellikle alternatif tedarik kaynakları bulunan ürünler hedef alınıyor.

AB Ticaret Şefi Maros Sefcovic, Trump’ın vergi artışını “transatlantik ticaret için etkili bir yasaklayıcı” adım olarak nitelendirirken, AB ticaret bakanları gelecek adımları belirlemek üzere Brüksel’de toplandı.

Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile müzakerelerin her iki taraf için de faydalı olması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

VERGİLENDİRİLECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

AB, ayrıca daha önce uygulamaya koyduğu ilk 21 milyar euroluk ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin askıya alınma süresini uzattı.

Yeni listeyle birlikte Boeing uçakları (11 milyar euro), makineler (9,4 milyar euro), otomobiller (8 milyar euro) ve 6 milyar euro değerinde tarımsal ürünler vergilendirilecek.

ALKOLLÜ İÇECEKLER DE LİSTEYE DAHİL

Bu kapsamda meyve, sebze ve alkollü içecekler de yer alıyor.

Paket, hassas ekipmanlar, oyuncaklar, spor silahları ve müzik aletleri gibi çeşitli ürünleri de içeriyor.

AB, bu adımla ABD’nin uyguladığı yüksek tarifelere karşı güçlü bir yanıt vermeye hazırlanıyor.

Onay süreci tamamlandıktan sonra vergilerin ne zaman ve nasıl uygulanacağı netlik kazanacak.