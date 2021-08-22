Avrupa Birliği: Afgan sığınmacılar için Türkiye ile iş birliği yapalım

Avrupa Birliği: Afgan sığınmacılar için Türkiye ile iş birliği yapalım

AB'li yetkililer, Afganistan vatandaşlarının gelişini önlemede Türkiye gibi komşu ülkelerle çalışılması gerektiğini savundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında ülkeden kaçış izdihamı yaşanırken, Avrupa Birliği (AB) olası göçe karşı tedbirleri tartışıyor.

Birlik üyesi ülkeler, Afgan göçü karşısında Türkiye ile iş birliği fikrini öne sürüyor.

"AFGANLARA KOMŞU ÜLKELERDE YARDIM ETMELİYİZ"

Sığınmacıların komşu ülkelerde ağırlanması gerektiğini savunan ve Brüksel'in bu konuda hazır olduğunu belirten Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber, "Komşu ülkelerde çabuk ve kolayca yardım etmeliyiz." dedi.

Weber, Afgan sığınmacılara ilişkin Türkiye'nin sorumluluklarının olduğunu iddia ederek, "Türkiye'nin sınırlarını koruması gerektiğini" dile getirdi.

"2015'TEKİ HATAYI TEKRARLAMAYALIM"

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Welt am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, 2015'te Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı akınını anımsattı. "2015 yılındaki hatayı tekrarlamamamız gerekiyor. İnsanlar, AB sınırlarına kadar dayanana kadar beklememeliyiz." diye ekledi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Johansson da Afgan sığınmacılara bölgede ve komşu ülkelerde destek sağlanması fikrini ortaya attı, "Türkiye'nin bu ülkeler arasında bulunduğunu" kaydetti.

ANKARA'DAN NET TAVIR

Ankara ise Afgan göçüne karşı duruşunu diğer ülkelerin liderlerine net bir şekilde ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan ve sığınmacıların durumunu ele almak için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

"İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAYIZ"

Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıyı ağırlayan Türkiye’nin Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını Merkel'e aktardı.

Putin ile görüşmesinde ise Erdoğan, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini söyledi. İki lider, söz konusu ülkede önümüzdeki dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişkiler konusunda eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

Kabil Havalimanı'nda bekleyiş ViDEO