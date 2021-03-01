Avrupa Birliği 'aşı kartı' için yasa teklifi verecek

AB Komisyonu, kişilerin tıbbi bilgilerini içerecek ve AB sınırları içerisindeki serbest dolaşımda etkili olacak 'aşı sertifikası' yasa teklifi hazırlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aşı çalışmaları ile ilgili yeni bir adım attı.

Komisyon’un, AB içerisindeki serbest dolaşımlarda etkili olacak ‘aşı sertifikası’ yasa teklifi verme hazırlığında olduğu bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada paylaşımı üzerinden bir açıklama ile, 'Dijital Yeşil Geçiş Kartı' için yasal düzenleme teklifini mart ayı içinde sunacakları bilgisini verdi.

TÜM BİLGİLERİ İÇERECEK

Dijital Yeşil Geçiş Kartı’nın, kişilerin aşı olup olmadığını, aşı olmamış şahısların PCR test sonuç bilgilerini içermesinin yanı sıra, koronavirüs geçirmiş olan kişilerin antikor geçirip geçirmediği bilgilerini de içereceği kaydedildi.

SEYAHATLERİ KOLAYLAŞTIRACA

Tıbbi bilgiler içeren bu kartın, AB vatandaşlarının yanı sıra AB içerisinde iş veya turistik amaçlı seyahatleri kolaylaştırması hedeflendiği bildirildi.

DETAYLAR BEKLENİYOR

Dijital Geçiş Kartı’nın AB dışında kullanımı ya da AB üyesi olmayan ülkelerde hangi yöntemle çalışılacağı konusundaki bilgiler için, yasal düzenlemenin detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.

Komisyon tarafından sunulan yasal düzenleme teklifinin, Avrupa Parlamentosu ve AB üye ülkeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

“EN AZ 3 AY GEREKLİ”

Geçen hafta video konferans yöntemi ile düzenlenen zirve toplantısında, Von der Leyen, sertifika çalışmaları için en az 3 aylık bir süreye ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

“HIZLI DAVRANILMALI”

Leyen, yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetmişti:

"Yaza kadar bu tür bir sertifikayı uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler, prensipler ve kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı.”





Sertifikanın teknik standartlarının belirlenmesi ve üye ülkelerin hem sağlık hem de sınır kontrol sistemlerinde birlikte kullanılabilirliğinin sağlanması gerektiği için AB Komisyonu, sertifikanın sistemlere entegrasyonunda üye ülkelerin hızlı davranmasını istedi.