Avrupa Birliği, liderler zirvesi öncesi Rus petrolüne ambargoda anlaşamadı

Avrupa Birliği, liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanması konusunda yine anlaşma sağlayamadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım kararları devam etse de, yeni yaptırımlar için özellikle petrol ve doğalgaz konusunda üye ülkeler arasında fikir ayrılığı giderek derinleşiyor.

Petrol ambargosunda anlaşamadılar

Birliğin liderler zirvesi öncesi Rus petrolüne uygulamak istenen ambargo konusunda anlaşma sağlanamadı.

3 ülke, Rus petrolünü almaya devam etmek istiyor

Söz konusu ambargonun Rus petrolüne doğrudan daha fazla bağımlı olan ülkeler tarafından engellendiği ifade edildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir AB diplomatı, AB üye ülkelerinin üzerinde çalıştığı Rus petrolüne ambargo uygulanması önerisine başta Macaristan olmak üzere Slovakya ve Çekya’nın sıcak bakmadığını ifade etti.

AB Komisyonu: "Sadece tankerler yasaklansın"

Rus petrolüne yönelik ambargo çıkmazını kırmak için Avrupa Komisyonu, yasağın yalnızca tankerler tarafından AB’ye getirilen Rus petrolü için geçerli olmasını ve alternatif arzlar sağlanana kadar Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın Rus petrollerini Rus Druzhba Boru Hattı üzerinden bir süre daha almaya devam etmesini önerdi.

Rus petrolüne bağımlı ülkeler, yaptırımı desteklemiyor

Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle başlayan ve üç ayı geride kalan savaşın başından bu yana aşamalı olarak yaptırım kararları alan AB, en son altıncı yaptırım paketini açıklamıştı. Rus petrolüne aşamalı olarak ambargo uygulanması ve AB’nin Rus kaynaklarına olan bağımlılığının azaltılması yönünde atılmak istenen adımlar ise Rus petrolüne bağımlılığı daha fazla olan ülkelerden destek görmüyor.

Macaristan ikna olmadı

AA'nın haberine göre AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilemedi.

AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

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