Avrupa Birliği'nden 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ile oligarkları içeren 160 kişinin yaptırım listesine ekleneceğini bildirdi.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırımların daha da sıkılaştırılacağına işaret eden von der Leyen, Rusya'ya deniz navigasyon teknolojisi ihracatının yasaklanacağını, kripto varlıkların da yaptırım listesine ekleneceğini aktardı.

Von der Leyen, AB'nin yaptırım listesine Rusya Federasyon Konseyi üyeleri ile oligarkları içeren 160 kişinin ilave edileceğini bildirdi.

Rusya'ya yardımcı olduğu için Belarus'a da ek yaptırım uygulanacağına dikkati çeken von der Leyen, Belarus bankacılık sektörünün yaptırımlar kapsamına alınacağını kaydetti.

BELARUS'A DA EK YAPTIRIM KARARI

Konuya ilişkin AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin Rusya ve Belarus'a ilave yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, Belarus Kalkınma Bankası, Belagroprombank ve Bank Dabrabyt ile bunların yan kuruluşlarının SWIFT'e erişiminin kesileceğine işaret edilen açıklamada, Belarus Merkez Bankası ile rezervlerinin ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemlerin yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Belarus'a ticaret ve yatırım için kamu finansmanı sağlanamayacağı, Belarus'un kamu kuruluşlarının hisselerine 12 Nisan'dan itibaren hizmet verilemeyeceği bildirildi.

Belarus vatandaşlarının AB bankalarına 100 bin avrodan daha fazla mevduat yatıramayacağı ifade edilen açıklamada, Belarus'a avro banknot sağlanmasının da yasaklanacağı belirtildi.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Açıklamada, Rusya'ya deniz seyrüsefer ve telsiz haberleşme teknolojisi ihracatına ilişkin yeni kısıtlamalar getirileceği, Russian Maritime Register of Shipping'in (RS) finansman kısıtlamalarına tabi olacağı kaydedildi.

Kripto varlıkların borç veya kredi imkanı sağlamasını engellemek için de adım atılacağına işaret edilen açıklamada, kripto paraların mevcut yaptırımlar kapsamına alınacağı bildirildi.

Açıklamada, Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi ile özellikle metal, tarım, ilaç, telekom ve dijital sektörlerde faaliyet gösteren 14 oligarkın AB yaptırım listesine ekleneceği aktarıldı.