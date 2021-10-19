Avrupa Birliği'nin güvenlik raporunda Türkiye hedef alındı

Uluslararası arenada Türkiye'nin aktif rol almasından rahatsızlık duyan AB, skandal bir rapora imza attı.

Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü, yayınladığı raporda, Türkiye aleyhinde görüşlere yer verdi.

"Avrupa Güvenlik Yıllığı 2021" adlı raporda, Ankara hakkında karalama yapılmaya çalışıldığı görüldü.

TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYA ÇALIŞAN AB RAPORU

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, "2020'de AB için en önemli zorluklardan biri Türkiye ile ilişkileriydi." denildi.

"Bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemleri Birlik için büyük bir endişe kaynağıydı." ifadesine yer verilen haberde, gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu, Türkiye'nin bölgedeki uluslararası hukuki haklarının yok sayılmaya çalışıldığı görmezden gelindi.

"YUNANİSTAN'I KIŞKIRTTI"

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Münhasir Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının hedef alındığı raporda, "Ankara, arama ve sondaj gemilerini konuşlandırarak 2020 yılı boyunca Yunanistan ve Kıbrıs'ı (Rum kesimi) kışkırttı." görüşü savunuldu.

"MARAŞ'IN AÇILMASI ENDİŞEYE NEDEN OLDU"

Kapalı Maraş'ın yeniden açılması, AB'yi rahatsız eden bir diğer konu oldu. "8 Ekim 2020'de Türkiye, Maraş'ın kapatılmış alanını yeniden açma kararı aldığında daha fazla endişeye neden oldu." ifadesi kullanıldı.

AB'NİN DÜNDAR, DEMİRDAŞ VE KAVALA 'ENDİŞESİ'

Avrupa'nın sahne olduğu insan hakları ihlallerinden ve Müslümanlara baskıdan dikkatlerin farklı bir yöne çevrilmeye çalışıldığı, Türkiye'nin içişlerine açıkça müdahale girişiminde bulunulduğu raporda, Can Dündar, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında duyulan "endişe" aktarıldı. Kaynak: ensonhaber.com

AYASOFYA'NIN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ RAHATSIZ ETTİ

AB, öte yandan Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin "Bulunduğu alanın birden fazla kültüre ve dine açıklığını sorgulattı." iddiasında bulundu.

Bir diğer "endişenin" terör örgütü PKK ile ilişkisi ortaya çıkarılan belediye başkanlarının yerine kayyum atanması olduğu kaydedildi. Kaynak: ensonhaber.com