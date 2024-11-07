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Haber Merkezi

ABD'deki tarihi seçimin yankıları sürüyor...

Anketlerde başa baş giden yarışta, kızışan kampanya döneminin sonunda mutlu sona Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ulaştı.

Demokrat Kamala Harris'i sandığa gömen Trump, ABD'deki seçmenini sevince boğarken muhaliflerini ise büyük bir hayal kırıklığına sevk etti.

ABD seçim sonuçları, küresel boyutta da etkilere sahip...

AVRUPA'DA TRUMP MANŞETLERİ

Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimlerden çıkan Trump sonucu, özellikle Liberalleri rahatsız ederken Avrupa sağını sevindirdi.

Seçimden sonraki ilk günde Avrupa'daki tüm gazeteler, seçim sonucundan sonra aldıkları pozisyona göre Trump manşetleriyle çıktı.

Dünyaca ünlü gazetelerde, hem kullanılan manşetler hem de fotoğraf ve grafikler dikkat çekici...

"AMERİKAN DEHŞETİ"

İngiliz The Guardian, yakın plan bir Trump görseli kullanırken "Amerikan dehşeti" manşetini tercih etti.

İNGİLİZ AB'CİLER YIKILDI

İngiltere'deki Brükselcilerin Avrupa Birliği gazetesi The New European gazetesinde, çarpıcı bir tasarım kullanıldı.

ABD'deki özgürlük anıtı kullanılan görselde anıtın kendi şakağına silah dayadığı an tasvir edildi. Manşete ise "The end (son)" ifadesi çıkarıldı.

"NÜKSETTİ"

Fransadaki demokrat ve liberallerde de aynı durum hakim.

Ünlü Fransız gazetesi Liberation'da, bulanık bir Trump portresi yer alırken manşette tek kelimelik "Nüksetti" kelimesi kullanıldı.

"RÖVANŞ"

La Croix gazetesi ise küresel çapta gündemde olan Trump'ın geri dönüşüyle başlaması muhtemel hesaplaşmaya dikkat çekti.

Kendinden emin bir Trump fotoğrafı kullanan gazete, "Rövanş" manşetiyle okuyucuyla buluştu.