Yaklaşık 300 bin Hyundai için servis yolu göründü: İşte nedeni

Güney Koreli dev üretici Hyundai, özellikle son yıllarda popülerlik kazanan modellerinde tespit edilen kritik bir güvenlik açığı nedeniyle geri çağırma operasyonu başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, emniyet kemeri bağlantı noktalarında yaşanan kopma riski, yüz binlerce sürücüyü tehlikeye atıyor.

Geri çağırma Hyundai Ioniq 6, Genesis G90, Hyundai Santa Fe ve Hyundai Santa Fe Hibrit modellerini kapsıyor.

ONARIMI YAPILACAK

NHTSA tarafından yayımlanan teknik raporda, söz konusu araçlardaki emniyet kemeri bağlantı noktalarının yapısal bir bütünlük sorunu yaşadığı vurgulandı. Olası bir çarpışma anında, bu bağlantı noktalarının yerinden çıkabileceği ya da kopabileceği belirtildi.

Hyundai, geri çağırma kapsamındaki 294 bin 128 araç için yetkili servis ağını harekete geçirdi.

Emniyet kemeri bağlantı noktaları incelenecek ve gerekli durumda değiştirilecek.