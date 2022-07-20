Avrupa havaalanlarındaki personel sorunu bağlantı uçuşlarını etkiliyor

Avrupa'da personel eksikliği nedeniyle aksayan havayolu trafiği Türkiye'nin dış hat ve iç hat bağlantı uçuşlarına yansımaya başladı.

Avrupa'da koronavirüs pandemisinden sonra başlayan havaalanlarındaki personel eksikliğinden kaynaklı aksamalar yaz döneminde zirve yaptı.

Özellikle son aylarda tüm havayolu ağı bu sorundan etkilenmeye başladı.

DHA'nın haberine göre İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı THY uçuşlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İç hat ve bağlantı uçuşları etkileniyor

Personel eksikliğinin olduğu Avrupa havalimanlarında yaşanan kaos nedeniyle uçuş seferlerinde saatlik gecikmeler yaşanıyor. Gecikmeler iç hat ve bağlantı uçuşlarına da yansıyor.

Yaşanan kaos nedeniyle THY’nin Avrupa uçuşlarında gecikmeler artmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, TK-1344 sefer sayılı Edinburgh-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı yerel saatle 11.05’de yolcu alımını tamamladı.

2,5 saat uçakta beklediler

Bu sırada personel eksikliği nedeniyle uçağa bagaj yükleme işlemi geç başladı. İşlemin uzun sürmesi nedeniyle 5 dakika ile uçuş saatini kaçırınca, THY seferi için yeni slot verilmek zorunda kalındı.

Yolcular 2,5 saat uçak içerisinde beklerken THY uçağı yerel saatle 13.32’de Edinburgh Havalimanı’ndan kalkış yapabildi.