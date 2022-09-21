Avrupa, kısa duş ve yavaş araç kullanımını tartışıyor

Kıtanın çeşitli ülkeleri, gaz kullanımında tasarruf yolunu seçiyor. Fransa'dan Hollanda'ya birçok ülke, farklı tedbirler ortaya koyuyor.

Avrupalılar, yaklaşan kış mevsiminde enerji kullanımını azaltma konusunda yeni hedefler belirliyor.

Rusya'nın doğalgaz akışını kesmesi sonrası zorluklarla karşılaşılan kıta ülkelerinde yaşayanlar, çeşitli önlemlere başvuruyor.

Duş alma süresini 5 dakikaya indirmekten, kapılarını kapatmayan esnafa para cezası vermeye ve daha yavaş araç sürmeye kadar birçok önlem konuşuluyor.

Gaz kullanımında yüzde 15 düşüş hedefi

Avrupa'nın, gaz kullanımını yüzde 15 oranında azaltması halinde, sınırlı arz ve yükselen enerji fiyatlarına rağmen, soğuk günlerle başa çıkabileceği tahmin ediliyor.

AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz temmuz ayında, gaz kullanımını Mart 2023'e kadar yüzde 15 oranında azaltmak için "gönüllü hedef" üzerinde el sıkıştı.

Macron: Gönüllü çabalar yetersiz kalırsa zorunlu tasarruf olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gaz kullanımının yüzde 10 azaltılması çağrısında bulunarak, gönüllü çabaların yetersiz kalması halinde zorunlu enerji tasarrufunun masada olacağı konusunda uyardı.

Rusya'dan gaz ithalatı, Fransa'nın gaz tüketiminin yüzde 15'ini oluşturuyor. Bu da söz konusu ülkeyi, AB'deki emsallerinin çoğundan Rusya'ya daha az bağımlı hale getiriyor.

Eyfel'in ışıkları, klimalı mağazalar, reklam tabelaları

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Eyfel Kulesi'nin ışıklarının saat 23.45'te yaklaşık 1 saat erken kapatılacağını duyurdu.

Klimalı mağazaların kapılarını açık bırakan dükkan sahiplerine 750 euro para cezası verilecek. Aydınlatılmış reklam tabelaları, sabah 1'den akşam 6'ya kadar yasaklanacak.

Gaz kesintisinden en çok etkilenen Almanya oldu

Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Rusya'nın doğalgaz arzı kesintilerine en çok maruz kalan ülke oldu.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gaz kullanımını yaklaşık yüzde 2 oranında azaltma umuduyla 2 Eylül'de yürürlüğe giren bir dizi önlemi tanıtan bildiri yayınladı.

Dikkat çeken önlemler

Buna göre, kamu binaları maksimum 19 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor. Dükkanların geceleri aydınlatılması yasaklandı. Özel yüzme havuzlarının ısıtılması yasağı getirildi.

Avusturya: Daha yavaş sürün

CNBC'nin haberine göre, Avusturya, önceki yıllarda Moskova'dan yüzde 80'in üzerinde gaz alarak Rus gazına büyük ölçüde bağımlı hale geldi.

Geçen hafta, “Görev-11” adlı enerji tasarrufu kampanyası başlatan ülke, şunları sıraladı:

"Enerji tasarrufu için daha yavaş sürün: Önerilen hız saatte 100 kilometre. Dondurucunun buzunu düzenli olarak çözün. Duş süresini kısaltın."





İspanya: Klimalı dükkanların kapıları kapatılacak

İspanya, ithalatının yüzde 14,5'ini oluşturan Rus gazına diğer AB üyeleri kadar bağımlı olmasa da, gaz kullanımında yüzde 8 oranında azalma kabul edildi.

Avrupa ülkesindeki çoğu kamu binasında ve iş yerinde klimaların yaz aylarında 27 santigrat derecenin altında ayarlanması gerekiyor.

Öte yandan, kışın ısıtmanın 19 derecenin üzerinde olmaması vurgulanıyor. Diğer önlemler, "Klimalı dükkanların kapıları kapatılacak. Mağazaların dış cephelerinde veya halka açık anıtlarda gece aydınlatması olmayacak." şeklinde sıralandı.

Finlandiya: Duş süresini 5 dakika ile sınırlı tutun

Finlandiya'nın gaz arzının yüzde 75'i Rus ithalatından oluşurken, söz konusu ülkedeki toplam enerji tüketiminin yüzde 6'sından daha azı gazdan meydana geliyor.

Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı, ülke halkının yüzde 75'inin kendi enerji tüketimini azaltmasını hedefleyen “Bir derece daha düşük” adlı kampanyayı duyurdu.

Kampanya kapsamında, ev sıcaklığının düşürülmesi, daha az elektronik ve daha az ışık kaynağı kullanımının yanı sıra duş süresinin 5 dakika ile sınırlandırılması şeklindeki tavsiyeler sıralanıyor.

İtalya: Kaloriferler günde en az 1 saat kapatılmalı

İtalya, geçen yıl gazının yüzde 40'ına yakınını Rusya'dan ithal etti. Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın girişimi kapsamında, ülke mart ayına kadar gaz tüketiminde yüzde 7 (5,3 milyar metreküp) bir azalma hedefliyor.

Bu doğrultuda, "Endüstriyel binalarda termostat bir derece düşürülerek 17 dereceye indirilecek. Konut bloklarının termostat sıcaklıkları 19 derece olarak ayarlanacak. Kaloriferler günde en az 1 saat kapatılmalı." denildi.

Hollanda: Merkezi ısıtmayı kapatın

Bir diğer Avrupa ülkesi Hollanda'da ise hükümet, gaz kullanımının yaklaşık yüzde 12,5'ini oluşturan Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla nisan ayında düğmeye bastı.

Öneriler arasında, "5 dakika duş alın. Merkezi ısıtmayı kapatın." maddeleri yer alıyor.

Avrupa'nın, gaz kullanımını Mart 2023'e kadar yüzde 15 oranında azaltabilmesi halinde, sınırlı arza ve yükselen enerji fiyatlarına rağmen kışla başa çıkabileceği belirtiliyor.