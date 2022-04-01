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    Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsol’a, Kiev yolcusu

    Roberta Metsola, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kiev’e gideceğini belirtirken, yapılacak olan görüşmelerin gizli tutulduğu öğrenildi.
    • AA
    • 01.04.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:40
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    Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsol’a, Kiev yolcusu

    Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ukrayna’ya gideceğini duyurdu.

    "Kiev'e gidiyorum. Avrupa Parlamentosu adına destek ve umut mesajı ileteceğim." ifadelerinin kullanan Metsola, bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

    Ziyaretin detaylarının güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu öğrenildi. Metsola, ziyaretiyle ilgili detay vermedi.

    KIEV’E GİDEN İLK AB KURUMU BAŞKANI

    Rus saldırılarının başlamasından bu yan Metsola, Kiev'i ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) kurumu başkanı olacak. Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmüştü.

    “UKRAYNA'NIN DOSTLARINI KİEV'İ ZİYARETE DAVET EDİYORUM”

    Zelensky, iki hafta önce yayınlanan videosunda, "Ukrayna'nın dostlarını Kiev'i ziyarete davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir çünkü semalarımız henüz Rus füze ve uçaklarına kapatılmadı." demişti.

    Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsol’a, Kiev yolcusu #1


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