Avrupa Parlamentosu’nda yolsuzluk skandalı

Avrupa Parlamentosu’nda büyük bir mali skandal patlak verdi...

Parlamento, iç denetim raporunu yayımladı.

RAPOR YOLSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARDI

Rapora göre, sağ popülist ve aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) Grubu, kendisine emanet edilen 4,3 milyon euroyu yasa dışı yollarla harcadı.

Alman ARD kanalının ulaştığı 29 sayfalık raporda, çok sayıda usulsüz bağış ve ihale dışı ödeme ayrıntılarıyla sıralanıyor.

AB KURALLARINA AYKIRI BAĞIŞLAR YAPILDI

2019-2024 yasama döneminde ID Grubu’nun, çeşitli kuruluşlara 700 bin euroyu aşkın bağış yaptığı belirtiliyor. Bu bağışlardan biri, eski bir Belçikalı milletvekilinin desteklediği Flaman milliyetçisi öğrenci birliği KVHV’ye yapılırken, bir diğer destek Almanya’daki kürtaj karşıtı “SOS Leben” adlı derneğe verildi. Bağış yapılan bazı derneklerin, ID Grubu üyeleri ya da yakınlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Ancak denetçilerin asıl vurguladığı nokta, bu bağların ötesinde, yapılan bağışların Avrupa Birliği kurallarına tamamen aykırı olmasıydı. Zira AB düzenlemelerine göre, Parlamento çalışmalarıyla ilgisi olmayan kuruluşlara fon aktarılması yasak. Rapora göre incelenen 80 ödemenin hiçbirinin bu kurallara uymadığı tespit edildi.

YAPTIKLARINI UYDURMA BİR MADDEYE DAYANDIRDILAR

ID Grubu’nun eski genel sekreteri Philip Claeys, yapılan harcamaların AB denetçilerince onaylandığını savundu.

Ancak tüm bu ödemeler, “68. Madde” adı verilen bir yasaya dayandırılarak gerekçelendirilmişti.

Avrupa Parlamentosu yönetimi ise böyle bir maddenin yasalarda bulunmadığını, bunun tamamen uydurma bir dayanak olduğunu belirtiyor.

İHALESİZ HARCAMALAR VE PLANLI SÖZLEŞMELER

ID Grubu’nun en az 3 milyon euroyu da ihale kurallarını ihlal ederek harcadığı belirtiliyor. Almanya’nın Fulda kentinde, aşırı sağcı AfD partisinden bir siyasetçiye ait şirkete yaklaşık 64 bin euro değerinde iş verilmiş. Normal şartlarda bu tür işler için açık ihale süreci gerekmesine rağmen, denetçiler doğrudan bu kişiye iş verildiğini tespit etti.

600 BİN EUROYA DERGİ REKLAMI

Avusturya’da ise aşırı sağcı “Zur Zeit” dergisine 600 bin euroyu aşkın ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Reklam ve ek ücret adı altında yapılan bu ödemeler için hiçbir ihale açılmadı ve fiyatların piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğu belirlendi. Derginin, ID Grubu tarafından gizlice finanse edildiği, gelirlerinin %30’unun AB fonlarından sağlandığı ifade ediliyor. Derginin yayıncısı Andreas Mölzer’in, daha önce aşırı sağcı FPÖ partisinin liderlerinden biri olduğu ve 2014’te Nazi karşılaştırması nedeniyle istifa ettiği de not ediliyor.

LE PEN'E YAKIN FİRMALARA 3 MİLYON EURO

En büyük harcamanın ise Fransa’da gerçekleştiği raporlandı. Marine Le Pen’in çevresinden isimlerin yönettiği iki şirkete toplamda 3 milyon eurodan fazla ödeme yapıldı. Bunlardan “Unanime” adlı firmaya 1,4 milyon euro aktarılırken, “E-Politic” isimli firma da 1,7 milyon euro aldı. Her iki firmada da ciddi fatura şişirmeleri, ihale usulsüzlükleri ve siyasi bağlantılar tespit edildi. Her iki şirket, basının sorularına yanıt vermedi.

SORUŞTURMA YOLDA

Alman CDU’lu Avrupa Milletvekili ve AB Bütçe Kontrol Komisyonu Başkanı Niclas Herbst, Avrupa Savcılığı’na (EPPO) suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ayrıca yolsuzlukla mücadele kurumu OLAF’ın da devreye sokulacağı bildirildi. İddialar henüz yargı sürecine taşınmamış olsa da, skandalın boyutlarının daha da büyük olabileceği belirtiliyor.