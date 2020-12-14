Almanya'da 818 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 975'e yükselirken, bunlardan 818'inin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 362 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, virüs nedeniyle 188 kişi de hayatını kaybetti.

818 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 337 bin 78’e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı ise 818 oldu.

Bu rakama Alman vatandaşlığına geçen Türklerin dahil olmadığı ifade edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınının kontrol altına alınamaması nedeniyle ülke çapında 10 Ocak'a kadar geçerli olacak geniş kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.